L’appli Ecobank Mobile franchit le seuil des 4 millions d’utilisateurs en Afrique

LOME, Togo -- La nouvelle version de l’appli mobile révolutionnaire d’Ecobank (www.Ecobank.com) a attiré 3 millions de nouveaux clients en l’espace de six mois seulement, portant le nombre d’utilisateurs à 4 millions.



L’appli tire profit des fonctions qui ont valu à la première version d’être considérée comme révolutionnaire pour les services bancaires africains en raison de son utilisation de la technologie numérique pour surmonter de nombreux obstacles à l’inclusion financière auxquels sont confrontés les Africains. Parmi ces obstacles figurent le faible nombre d’agences dans les zones rurales, le coût des produits, les frais élevés sur les transactions et le dépôt minimum à l’ouverture d’un compte.



Ade Ayeyemi, Directeur Général du Groupe Ecobank, explique que la mission stratégique d’Ecobank est axée sur l’utilisation de la banque mobile pour proposer des services novateurs, efficaces et à moindre coût à ceux qui étaient exclus de l’économie formelle, et va donc bien au-delà de l’offre des agences classiques et des réseaux de GAB. Alors que l’appli a atteint le chiffre d’un million de clients dans l’année de son lancement, elle a vu son taux de téléchargement tripler en l’espace de six mois, après avoir amélioré les fonctions proposées. Jusqu’ici cette année, le nombre de clients augmente de 700 000 par mois en moyenne.



« Les clients peuvent utiliser l’appli sur leur mobile pour ouvrir en un instant un compte Ecobank Xpress Account™, sans frais de tenue de compte, sans formulaire à remplir et sans solde minimum ou pour envoyer et recevoir de l’argent à travers 33 pays africains », détaille-t-il. « Ainsi, non seulement notre appli supprime les obstacles qui ont longtemps exclu tant d’Africains sur le plan financier mais aussi elle offre des fonctions innovantes qui leur permettent d’envoyer de l’argent, effectuer des retraits ou réaliser des paiements. »



Patrick Akinwuntan, Administrateur Exécutif Groupe, Consumer Banking, à Ecobank, précise qu’Ecobank veut donner à tous les Africains l’accès aux services financiers, mais en alliant aux services proposés des canaux bancaires pratiques, accessibles et efficaces, comme les Points Ecobank Xpress ™.



« Nous voulons être la banque numérique de choix pour tous les Africains », souligne-t-il. « Proposer des services est une chose ; donner à nos clients une souplesse inégalée en est une autre. Les Points Ecobank Xpress ™ que l’on trouve à présent dans les quartiers vous permettent de déposer de l’argent sur votre compte Ecobank Xpress Account™ sur votre appli et de réaliser des paiements numériques depuis l’appli en utilisant Ecobankpay. Vous pouvez également retirer des fonds en monnaie locale que des proches pourraient vous avoir envoyés à l’aide de notre service de transfert immédiat novateur ou de Xpress Cash ».



L’appli Ecobank Mobile peut être téléchargée sur Google Play Store ou Apple Store.