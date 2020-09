AFRIQUE L'ex-ministre Haoua Acyl nommée représentante de l’OIF pour l’Afrique du Nord à Tunis

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 3 Septembre 2020



La secrétaire générale de la Francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, a procédé jeudi 3 septembre 2020 à la nomination de sept nouveaux Représentant(e)s de l'Organisation internationale de la Francophonie, selon un communiqué.



La tchadienne Haoua Acyl est nommée représentante de l’OIF pour l’Afrique du Nord à Tunis. Ancienne ministre de l'Aviation civile, Haoua Acyl a dernièrement occupé le poste de directrice générale adjointe de la Coton Tchad SN.



D'autres personnalités de six autres pays sont également nommées. Il s'agit de :

- Madame Zahra KAMIL ALI (Djibouti) est nommée Représentante de l’OIF auprès de l’Union africaine à Addis-Abeba ;

- Madame Fatou Isidora MARA NIANG (Sénégal) est nommée Représentante de l’OIF auprès de l’Union européenne à Bruxelles ;

- Madame TRAN Thi Hoang Mai (Vietnam) est nommée Représentante de l’OIF pour l’Afrique de l’Ouest à Lomé ;

- Monsieur Fademba Madakome WAGUENA (Togo) est nommé Représentant de l’OIF pour l’Afrique centrale à Libreville ;

- Monsieur Léonard Emile OGNIMBA (Congo) est nommé Représentant de l’OIF pour l’Océan indien (Antananarivo) ;

- Monsieur Eric Poppe (Féd. Wallonie-Bruxelles) est nommé Représentant de l’OIF pour l’Europe centrale et orientale (Bucarest).



Un équilibre homme-femme dans les nouvelles nominations



En plus du haut niveau de compétences, la Secrétaire générale de la Francophonie a tenu à accorder une attention toute particulière au respect de l’équilibre femme-homme et de la diversité géographique, tout en privilégiant également les promotions internes. Pour rappel, MM. Georges Nakseu, Chekou Oussouman et Emmanuel Adjovi qui avaient été récemment nommés aux postes de Représentants de l’OIF respectivement auprès des Nations unies à Genève, pour la zone Asie-Pacifique à Hanoi et pour les Caraïbes et l’Amérique latine à Haïti, ont également été confirmés dans leurs fonctions.



Ces nominations s'inscrivent dans le cadre de la profonde transformation et modernisation engagée par Louise Mushikiwabo depuis son arrivée à la tête de l'Organisation. Elles traduisent l'importance qu’elle accorde à la qualité de la coopération avec les Etats et gouvernements membres et avec les organisations intergouvernementales partenaires, pour des résultats plus concrets sur le terrain au bénéfice des populations.



Quelles missions pour les nouveaux représentants ?



Ces nouveaux Représentants veilleront en particulier à renforcer l’influence de l’OIF sur la scène diplomatique internationale et à donner corps aux priorités politiques et programmatiques pour lesquelles Louise Mushikiwabo s’est engagée devant les chefs d’Etat et de gouvernement des pays membres de la Francophonie. C’est dans cet esprit que la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF), lors de sa 36e session (Monaco, octobre 2019), avait donné le mandat à la Secrétaire générale de nommer directement les Représentant(e)s de l’OIF.



A ce jour, le réseau extérieur de l'OIF compte quatre représentations auprès d'organisations internationales (Nations unies à New York et Genève, Union européenne, Union africaine), sept représentations auprès des grandes régions de l'espace francophone (Asie - Pacifique, Europe centrale et orientale, Océan indien, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, Caraïbes - Amérique latine), et prochainement une huitième Représentation pour le Moyen-Orient qui ouvrira en 2021 au Liban.





Dans la même rubrique : < > Togo : ​décès du secrétaire général de la Présidence, Patrick Daté Tevi-Benissan L'Institut Pasteur de Dakar et le réseau de laboratoires africains soutenus par l'ITFC et la BID Centrafrique : Catherine Samba-Panza candidate à la présidentielle