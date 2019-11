La Chine va construire au Togo une université de l’audiovisuel et de la cinématographie

Lomé - Bientôt une université privée internationale dédiée à la formation des étudiants en cinématographie et en audiovisuel sera construite au Togo.



Un protocole d’accord a été signé dans ce sens, mi-octobre en Chine, entre une délégation togolaise comprenant des responsables de la Télévision nationale (TVT) et la compagnie audiovisuelle chinoise Dafc Frameking Pictures.



Cette université sera la toute première du genre que la Chine va construire en Afrique. Elle permettra de former des jeunes Togolais et Africains au cinéma et, par ricochet, positionner le Togo comme centre de référence régional ou continental dans le développement de l’industrie cinématographique et culturelle.



Un village de tournage de films, institut de télévision, un parc de tourisme, des studios, un espace de décoration, un désert et fleuve artificiel sont prévus au sein de cette université qui doit attirer 400 à 500 000 visiteurs par an et générer 1700 emplois, directs et indirects.



Le protocole d’accord inclut également une coopération avec la TVT matérialisée par des échanges de contenus et programmes, des formations et recyclages du personnel et la fourniture de matériel à la télévision nationale.



Rappelons que dans le cadre de la coopération entre les deux pays dans le domaine de la communication, la Chine est en train également de réaliser la construction d’un auditorium qui abritera les nouveaux locaux de la Télévision nationale et de Radio-Lomé. Les travaux sont presque achevés, l’inauguration du bâtiment est prévue avant la fin de l’année.