La Côte d'Ivoire mise sur l'élevage et la pisciculture pour assurer sa sécurité alimentaire

Face aux défis de la sécurité alimentaire, le gouvernement ivoirien multiplie les initiatives pour stimuler la production locale de viande et de poisson. Des projets concrets sont mis en œuvre dans plusieurs régions du pays, offrant ainsi de nouvelles perspectives aux populations rurales.





L'aviculture au cœur des projets





Dans le cadre du projet "une femme - 1 coq - 10 poules", 500 femmes des régions de la Marahoué, de la Bagoué et du Poro ont été formées aux techniques d'élevage avicole. Elles ont reçu des poulets, des couveuses, des aliments et des abris pour leurs volailles. Cette initiative vise non seulement à améliorer l'autosuffisance en produits avicoles mais aussi à générer des revenus pour les bénéficiaires.





"Avec l'argent que la vente des poulets permettra d'avoir, nous pourrons scolariser nos enfants", se réjouit Louise Kouamé, une des bénéficiaires du projet.





La pisciculture, un secteur en plein essor





La pisciculture est également au cœur des stratégies du gouvernement pour renforcer la production halieutique. À Blanfla, dans le département de Bouaflé, 11 jeunes ont été formés aux techniques de pisciculture et ont bénéficié d'étangs équipés et empoissonnés. Ces étangs ont une capacité de production moyenne de 30 tonnes de poissons par an.





"Nous espérons sortir de la pauvreté avec ce projet. De plus, les routes pour écouler nos poissons sont bitumées et très praticables", se réjouit Sévérin Botty, un des bénéficiaires.





Le rôle du Projet d'Appui au Programme social du Gouvernement (PaPsgouv)





Ces projets s'inscrivent dans le cadre plus large du PaPsgouv, qui a permis, entre 2023 et le premier semestre 2024, de construire 88 étangs piscicoles et 500 poulaillers dans plusieurs régions du pays. Ce programme joue un rôle essentiel dans le développement des zones rurales en créant des emplois et en améliorant les revenus des populations.