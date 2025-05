La RCA accélère sa transformation numérique pour un désenclavement efficace

Manifestant personnellement son engagement envers le désenclavement numérique de la République Centrafricaine, le Président de la République a présidé cette rencontre afin de donner des directives stratégiques aux membres du comité et de les encourager à mener à bien leur travail de suivi dans les meilleurs délais. L'objectif est d'assurer la mise en œuvre rapide de ce projet, qui est le fruit d'une convention établie avec les Émirats Arabes Unis.





Cette réunion a rassemblé le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Monsieur Félix MOLOUA, ainsi que quatre membres clés du gouvernement : le Ministre de l’Économie Numérique, des Postes et Télécommunications, Monsieur Justin GOURNA ZACKO ; le Ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur Thierry Patrick AKOLOZA ; le Ministre du Plan et de la Coopération internationale, Monsieur Richard FILAKOTA ; et le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Monsieur Hippolyte NGATÉ. Étaient également présents plusieurs personnalités des Cabinets de la Présidence de la République et de la Primature, ainsi que des experts des départements sectoriels concernés.





Le Ministre Justin GOURNA ZACKO a souligné l'importance cruciale de cette initiative : « Il s'agit d'une phase de mutation sociétale que nous devons saisir. Nous devons tout faire pour sortir ce pays de ce désenclavement numérique afin de lui offrir une opportunité de s'ouvrir au monde. »





Selon le Ministre de l’Économie Numérique, des Postes et Télécommunications, les termes de la convention signée entre le Gouvernement centrafricain et les autorités émiraties visent à établir un système de digitalisation permettant d'assurer la traçabilité et la transparence dans la gestion des ressources du pays.





Il a précisé que ce domaine est transversal et implique la collaboration de plusieurs départements ministériels, avant de souligner que « Si on arrive à mettre en place ce système de digitalisation, l'État serait totalement dans la transparence et aura des moyens pour faire sa politique tout en attirant des investisseurs ».





La prochaine étape de ce processus permettra aux membres du gouvernement présents d'accélérer la désignation des experts de leurs départements respectifs, afin d'entamer le travail de suivi aux côtés du Coordonnateur, Monsieur Obed NAMSIO, Ministre d'État, Directeur de Cabinet de la Présidence de la République.





Il est important de noter que la convention signée entre la RCA et les Émirats Arabes Unis a déjà permis de lancer le processus de connexion à haut débit des établissements scolaires situés à l'intérieur du pays, ainsi que la transition progressive de la connexion 3G vers la 4G par les sociétés de télécommunication opérant en RCA.