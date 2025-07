Gabon : le chef de l’Etat s’entretient avec l’ambassadeur des Etats-Unis

Le président de la République du Gabon, chef de l’État et chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu le 02 juillet 2025 en audience, Mme Vernelle Trim Fitzpatrick, ambassadeur des États-Unis d’Amérique au Gabon.



Au cours de cette audience, la diplomate américaine a transmis une invitation spéciale de Donald Trump, président des États-Unis d’Amérique, à son homologue gabonais, pour participer à une rencontre multilatérale prévue à la Maison Blanche, du 9 au 11 juillet 2025.



Cette rencontre de haut niveau, à laquelle prendront également part la Guinée-Bissau, le Liberia, la Mauritanie et le Sénégal, vise à redynamiser la coopération multisectorielle entre Washington et ces pays partenaires, et à explorer de nouveaux axes de collaboration.



La participation sélective du Gabon à cette rencontre prestigieuse témoigne de l’excellence des relations qui unissent Libreville et Washington, ainsi que de la volonté partagée des plus hautes autorités gabonaises de consolider et renforcer ces liens stratégiques.