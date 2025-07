Mali : le gouvernement adresse ses vives félicitations aux Forces Armées et de Sécurité

Dans un communiqué rendu public le 02 juillet 2025, le gouvernement de la Transition de la République du Mali, tout en condamnant avec la plus forte rigueur les attaques terroristes simultanées contre sept localités du pays, le 1er juillet 2025, adresse ses vives félicitations aux Forces Armées et de Sécurité, pour avoir contenu avec succès ces actions terroristes sponsorisées par des Etats.



De ces récentes attaques terroristes qui surviennent dans un contexte marqué par la neutralisation de plusieurs leaders, la destruction des sanctuaires et la création de la Confédération AES, il ressort : la synchronisation des assauts à l'échelle de l'espace de la Confédération des Etats du Sahel (Alliance des Etats du Sahel) ; une nouveauté dans le mode opératoire, à travers une utilisation accrue des drones kamikazes ; une communication fortement et ouvertement appuyée par des médias internationaux complices du terrorisme.



En outre, le gouvernement « condamne avec la plus forte rigueur ces actions terroristes sponsorisées par des Etats et ne visant qu'à entraver la marche de l’AES, dont les avancées dans le domaine de la défense et du développement sont remarquables ». « Il rassure l'opinion nationale que l'offensive des Forces Armées et de sécurité se poursuivra et s'intensifiera jusqu'à l'éradication totale du terrorisme ».



Par ailleurs, « le gouvernement de la Transition prie pour le repos de l'âme des militaires et des civils décédés lors des attaques terroristes, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés », relève le communiqué du gouvernement signé par le ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, porte-parole du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maiga.