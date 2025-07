Côte d'Ivoire : avec l’AFOR, le nombre de certificats fonciers est passé de 5671 en 2018 à 61353 en mai 2025

Depuis l'opérationnalisation de l'Agence Foncière Rurale (AFOR), le nombre de certificats fonciers délivrés en Côte d'Ivoire est passé de 5 671 en 2018 à 61 353 au 31 mai 2025.



L'information a été donnée, le jeudi 26 juin 2025 à Yamoussoukro, par Idrissa Seynou, conseiller technique chargé du Foncier rural du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières.



« Ce chiffre témoigne de l'engagement du gouvernement et des structures impliquées pour améliorer la gestion et la sécurisation foncière rurale en Côte d'Ivoire, un enjeu crucial pour le développement du secteur agricole et la préservation des droits des populations rurales », a-t-il soutenu.



Le conseiller technique du ministre d'État Kobenan Kouassi Adjoumani s'exprimait lors d'une interview effectuée au terme d'une formation qu'il a accordée, avec Pierre Marie Aouti, représentant régional de l'AFOR dans la région du Lôh Djiboua, à une centaine d'acteurs impliqués dans la mise en œuvre du Programme de Renforcement de la Sécurisation foncière rurale (PRESFOR).



Il s'agit notamment de commissaires enquêteurs, de professionnels des médias locaux et nationaux, et de gestionnaires de Bureaux fonciers ruraux sous-préfectoraux (GBFSP). Cette session de formation organisée par l'AFOR s'est tenue sur deux jours. Elle s'inscrit dans le cadre d'une série visant à renforcer les connaissances du cadre juridique et institutionnel des acteurs de l'administration et des acteurs indirects engagés dans le PRESFOR.



Ces sessions permettront également de clarifier le rôle des différents acteurs dans l'application des procédures de sécurisation foncière rurale. Les participants sont formés sur plusieurs modules.



A savoir : le cadre juridique, institutionnel et politique de la sécurisation foncière rurale ; la mise en œuvre des opérations intégrées ; la gestion du certificat foncier et l'immatriculation ; le SIFOR et les innovations technologiques dans la gestion du foncier rural ; le Mécanisme de gestion des plaintes (MGP) ; le genre, l'inclusion sociale et les droits fonciers ; la conservation et la documentation foncière ; et le traitement des données à caractère personnel.



« Grâce à cette formation, nous sommes mieux équipés pour mener à bien le PRESFOR et permettre aux populations de bénéficier des certificats fonciers dans les meilleures conditions », a déclaré Sébastien Tohé, commissaire enquêteur à la direction départementale de l'Agriculture d'Adiaké.



Il faut rappeler que le PRESFOR est financé par la Banque mondiale sur la période 2024-2029. Le programme a pour objectifs de délivrer 500 000 certificats fonciers sur une superficie de 5 000 000 ha et de formaliser 250 000 contrats agraires dans 16 régions du pays recouvrant 52 départements, 218 sous-préfectures et 3 353 villages.