La Russie réaffirme son soutien indéfectible à la Centrafrique

Dans un contexte marqué par les défis sécuritaires et politiques que traverse la République Centrafricaine, la Russie a réaffirmé son soutien indéfectible au gouvernement de Faustin-Archange Touadéra. Lors d'une cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An ce 4 janvier 2025 au Palais de la Renaissance, l'ambassadeur russe en Centrafrique, Alexandre Bikantov, a souligné l'importance des relations bilatérales entre les deux pays.





"La Russie accorde une grande importance aux relations bilatérales avec la République centrafricaine", a déclaré l'ambassadeur. Il a salué la coopération fructueuse entre les deux pays et a réitéré l'engagement de Moscou à soutenir Bangui dans ses efforts pour renforcer la paix et la stabilité.





Un partenariat stratégique



Cette déclaration vient renforcer les liens étroits qui unissent la Russie et la Centrafrique depuis plusieurs années. Moscou est devenu un partenaire privilégié de Bangui, notamment dans le domaine de la sécurité. Des instructeurs russes sont déployés sur le terrain pour former les forces armées centrafricaines et lutter contre les groupes armés.





Les enjeux de ce partenariat



Ce partenariat stratégique entre la Russie et la Centrafrique revêt une importance considérable dans un contexte régional marqué par les instabilités et les rivalités d'influence. Pour la Russie, la Centrafrique représente un point d'appui en Afrique, lui permettant de renforcer sa présence sur le continent et de contrer l'influence occidentale.





Pour la Centrafrique, le soutien russe est essentiel pour faire face aux nombreux défis auxquels le pays est confronté, notamment la lutte contre les groupes armés, la reconstruction de l'État et le développement économique.