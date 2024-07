Lac Tchad : Opération Lake Sanity 2 - Succès continus contre Boko Haram/ISWAP

Le 8 juillet 2024, une opération ciblée à Kwatan Dowoshi a permis de neutraliser 2 combattants de Boko Haram/ISWAP et de détruire une cachette terroriste. Des munitions, des radios et des médicaments ont été saisis.



Le 11 juillet 2024, 5 membres de Boko Haram/ISWAP se sont rendus à la Task Force Wulgo. Ces individus sont originaires des villages de Tunbouma et de Kutungulla, dans l'État de Borno, au Nigéria.



Le commandant de la FMM félicite les troupes et appelle les terroristes à se rendre: Le général de division Ibrahim Sallau Ali a salué les efforts des troupes et a exhorté les combattants de Boko Haram/ISWAP restants à déposer les armes et à se rendre.



Cette semaine a été marquée par des succès continus pour l'opération Lake Sanity 2, démontrant l'engagement de la FMM à neutraliser Boko Haram/ISWAP et à ramener la paix dans la région du lac Tchad.