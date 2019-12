Le Franc CFA remplacé par l'Eco en Afrique de l’Ouest dès juillet 2020 (Ouattara)

Le président ivoirien, Alassane Ouattara, a annoncé samedi soir que le Franc CFA sera désormais baptisé "Eco", tandis que la parité fixe avec l'Euro sera maintenue. Il s'est exprimé au cours d'une conférence de presse commune avec son homologue français, Emmanuel Macron, à Abidjan.



Ce changement interviendra en juillet 2020 à la suite d'un accord entre l'union économique ouest-africaine (UEMOA) et la France, concrétisant une réforme du Franc CFA.



Parmi les apports de la réforme, les 50% des réserves de change de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) ne seront plus centralisées obligatoirement au Trésor public français. La réforme marque également la fin des comptes d'opération.



Le président français Emmanuel Macron a qualifié l'accord d'historique, évoquant le franchissement d'une étape importante.



"La question du Franc CFA cristallise de nombreux débats et critiques. J'ai entendu les critiques, je vois les réseaux sociaux, je lis la presse et je vois votre jeunesse qui nous reproche de continuer des relations économiques et monétaires qu'elle juge comme post-coloniales", a souligné le président français.



"La France n'a rien à cacher, n'a aucun privilège à avoir. Elle n'a qu'à aider ses frères et soeurs à conquérir l'avenir", a ajouté le dirigeant français qui a reconnu l'existence de dispositifs "qui n'avaient plus beaucoup de sens".



La France demeurera le garant financier de l'UEMOA à la demande des pays d'Afrique de l'Ouest. En revanche, la France ne siégera plus dans aucune instance gouvernante monétaire de l'UEMOA.



Cette réforme marque la fin d'accords vieux de plus de 40 ans.