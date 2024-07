Le Mouvement Panafricain de l'Afrique du Sud soutient la lutte pour la libération des femmes au Burkina Faso

La délégation, conduite par la Docteure Khanyisile Litchfield TSHABALALA, est venue exprimer son soutien à la lutte pour la libération de la femme africaine, en particulier au Burkina Faso.



La Docteure TSHABALALA a rencontré le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE, avant de s'entretenir avec la Ministre SOME/DIALLO. Elle a souligné l'importance de la collaboration entre les mouvements et associations féminines pour l'autonomisation des femmes africaines.



Le Mouvement Panafricain œuvre pour l'autonomisation et le renforcement des capacités des femmes africaines. La délégation a également exprimé sa solidarité avec la Ministre burkinabè dans son combat pour l'autonomisation des femmes burkinabè.



Les membres de la délégation ont salué le leadership du Président TRAORE, dont les discours rappellent ceux du père de la Révolution burkinabè, feu Président Thomas SANKARA.



Madame SOME/DIALLO a remercié la délégation pour son soutien et a promis de poursuivre les échanges en vue de développer des partenariats entre son ministère et les associations féminines membres du Mouvement Panafricain.



Cette visite est un signe fort de l'engagement du Mouvement Panafricain à soutenir la lutte pour la libération des femmes en Afrique.



En rappel, le Mouvement Panafricain, Afrique et Diaspora, a été créé le 25 mai 2017. Il vise à rassembler les personnes d'origine africaine autour de valeurs telles que le commerce, l'autonomisation des femmes, la défense des jeunes et la diversité culturelle. Le Mouvement est engagé pour une émancipation sociale, économique et politique du continent africain.



Cette visite contribuera à renforcer les liens entre le Burkina Faso et l'Afrique du Sud et à promouvoir la cause des femmes africaines.