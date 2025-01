Le Sahel trace sa propre voie : L'AES se détache de la CEDEAO

Participants Notables

Les Ministres des Affaires Étrangères de la Confédération des États du Sahel (AES) se sont réunis pour examiner les relations entre la Confédération et la CEDEAO, suite au retrait de leurs pays de cette instance sous-régionale. La réunion s'est tenue sous la présidence de Son Excellence Monsieur Abdoulaye Diop, Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale de la République du Mali.La réunion a également vu la participation de :L'objectif principal de cette rencontre était d'examiner les relations entre la Confédération AES et la CEDEAO suite au retrait des trois pays.Les Ministres ont salué le leadership et la détermination des chefs d'État :Ils ont exprimé leur volonté de faire de l'AES un espace de souveraineté, de paix et de prospérité partagée pour leurs populations.Les Ministres ont également noté l'adhésion massive et spontanée des populations africaines à cette vision, renforçant ainsi le caractère panafricaniste des actions de la Confédération.Une convergence de vues a été établie concernant une approche globale pour les futures négociations avec la CEDEAO, dans l'intérêt supérieur des populations des États membres.À l'issue de leurs travaux, les Ministres ont exprimé leur reconnaissance à Son Excellence le Capitaine Ibrahim Traoré pour son leadership et son engagement aux côtés de ses homologues du Mali et du Niger, en vue de restaurer la dignité des populations du Sahel.Cette réunion marque une étape importante dans le renforcement des relations au sein de la Confédération AES et dans la préparation des discussions futures avec la CEDEAO, tout en affirmant la volonté des États membres de travailler ensemble pour le bien-être de leurs populations.