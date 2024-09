Le Tchad condamne avec la plus grande fermeté les actes terroristes au Mali

Le Tchad condamne avec la plus grande fermeté ces actes terroristes qui visent à déstabiliser un pays frère et ami. Le gouvernement tchadien exprime sa solidarité indéfectible au peuple malien, ainsi qu’aux autorités maliennes, et présente ses sincères condoléances aux familles des victimes Et un prompt rétablissement aux blessés.



Dans la lutte implacable contre le terrorisme, le Tchad réaffirme son engagement aux côtés du Mali et de tous les pays du Sahel, déterminés à éradiquer ce fléau qui menace la stabilité de notre continent. Les desseins néfastes des groupes terroristes seront anéantis, grâce à la coopération régionale et internationale.



Le Tchad, fidèle à ses engagements, continuera à apporter son soutien sans faille aux efforts du Mali pour restaurer la paix et la sécurité sur l’ensemble de son territoire.