Le Tchad équipé des frigos à -80°C pour conserver les futurs vaccins anti-Covid

Le Tchad dispose de huit frigos de 200 m2 permettant de conserver des vaccins à une température de -80°C et une chambre froide de -20°C, a indiqué mardi Dr. Ismaïl Barh Bachar, coordinateur du Comité national de coordination de la préparation du Tchad à l'introduction du vaccin contre la Covid-19.



"Les huit congélateurs à chaine ultra froide commencent à arriver au niveau central", selon la présentation de l'état d'avancement du processus.



Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, ministre de la Santé publique explique que "notre pays se prépare activement pour accueillir ces vaccins".



"Nous sommes rassurés quant à l'état d'avancement de ces préparatifs. Nous sommes à 60% et nous avons toutes les raisons de penser que d'ici la date butoir du 25 janvier, notre plan sera prêt et soumis au Comité régional qui est chargé d'évaluer notre plan et de programmer notre pays pour être servi en vaccins", précise Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul.



Le ministre a également visité le même jour les services du programme élargi de vaccination. Il a instruit les responsables techniques qui l'ont accompagné de "revoir le fonctionnement du service international de vaccination pour plus de commodité", explique le département ministériel.



Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul a assuré de la "disponibilisation des frigos pour la conservation" des vaccins. Selon lui, les frigos haut de gamme ont été acquis sur les ressources de l'état : trois frigos sont actuellement en entrepôt et cinq autres, initialement déposés dans d'autres centres de santé, sont en cours d'acheminement pour renforcer les capacités de stockage du vaccin anti-Covid.



Le coût global pour l'acquisition, la livraison et la conservation des vaccins s'élève à plus de 13 milliards de Fcfa.