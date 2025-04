Tchad : la manipulation de l’argent avec les aliments, une problématique de santé publique

De nos jours, il est malheureusement fréquent de constater que des vendeurs de produits alimentaires, tels que les charcutiers, boulangers, vendeurs de fruits et autres aliments, manipulent des billets de banque, sans précautions adéquates.



C’est le constat fait par les consommateurs. Les billets de banque et les pièces de monnaie peuvent être porteurs de bactéries et de virus, ce qui peut entraîner des maladies pour les consommateurs, explique le Dr Doudéadoum Ngarhounoum.



Ce dernier recommande aux vendeurs d’aliments, de prendre certaines précautions lors de la gestion de leurs transactions financières, pour garantir une meilleure hygiène, et ainsi protéger la santé des consommateurs.



Les consommateurs doivent prendre des précautions lorsque qu’ils constatent que les vendeurs manipulent à la fois de l’argent et des aliments. Ce comportement peut augmenter le risque de contamination et nuire à leur santé.