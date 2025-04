: Clôture de la 28e réunion internationale sur l’éradication du ver de Guinée : Le Tchad réaffirme son engagement

La 28e réunion internationale des programmes nationaux d’éradication du ver de Guinée s’est achevée ce mercredi 9 avril à N’Djamena. L’événement a réuni des délégations de plusieurs pays endémiques, notamment le Cameroun, le Soudan du Sud, l’Angola, l’Éthiopie et le Mali, autour d’un objectif commun : éradiquer définitivement cette maladie parasitaire.



Lors de la cérémonie de clôture, le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, s’est exprimé au nom du Premier ministre empêché, réaffirmant l’engagement total du gouvernement tchadien, sous le leadership du Président de Transition, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Il a assuré de la volonté du Tchad de collaborer pleinement avec les pays partenaires pour un avenir sans ver de Guinée.



« Les résultats de ces travaux permettront d’améliorer les stratégies et de renforcer les partenariats afin de construire un avenir sans ver de Guinée », a-t-il déclaré.



Le ministre a salué la qualité des échanges techniques et scientifiques tenus durant les deux jours de réunion, et a souligné l’importance de poursuivre les efforts malgré les défis économiques mondiaux. Il a également évoqué des mesures concrètes telles que la mise en place de stratégies pour le contrôle des animaux domestiques, notamment les chats, identifiés comme vecteurs potentiels de transmission, ainsi que l’amélioration de l’accès à l’eau potable dans les villages affectés.



Dr Abdelmadjid Abderahim a adressé ses remerciements aux partenaires techniques et financiers, en particulier au Centre Carter, pour leur soutien constant. Il a aussi salué la contribution des anciens acteurs nationaux de la lutte, dont l’ancien ministre de la Santé, Pr Mamoud, ainsi que le personnel de santé, les Forces de défense et de sécurité, et le comité d’organisation pour le bon déroulement de la réunion.



« La performance des systèmes de santé et le développement du Tchad ne peuvent se faire sans vous, les femmes », a-t-il souligné, adressant une reconnaissance particulière aux participantes.



Enfin, le ministre a exhorté l’ensemble des pays endémiques à maintenir la dynamique et à mettre en œuvre les recommandations formulées au cours de la rencontre. Il a conclu son discours en souhaitant un bon retour aux délégations et en déclarant officiellement close cette 28e édition.