Le Tchad expulse des diplomates soudanais en réponse à des allégations d'ingérence non fondées

L'Ambassadeur a été notifié de la décision du gouvernement déclarant persona non grata les diplomates soudanais exerçant au Tchad, dont les noms suivent :



M. Mukhtar Bilal Abdelsalam El-Abass, Premier Conseiller;

Abdel-Rahim El-AWAD Eltoum, Attaché Militaire;

El-Hag Abdalla El-Hag Ahmed, Consul à N'Djamena;

Mohamed El-Hag Bakhit Farah, Consul Général Adjoint basé à Abéché.



Les intéressés ont 72 heures pour quitter le territoire de la République du Tchad.



Cette mesure fait suite aux propos graves et dénués de tout fondement du Général Yasser Al-Atah, Chef d'État Major Adjoint des Forces Armées Soudanaises, accusant le Tchad d'interférer dans le conflit inter-soudanais. Ces accusations ont été réitérées par le Ministre soudanais des Affaires Étrangères, Monsieur Ali Assadickh, récemment sur une chaîne de télévision locale.



Tout ceci intervient après que le Tchad ait exprimé son étonnement, élevé des vives protestations et demandé des clarifications sur les propos tenus par le Général Yasser Al-Attah.



La récurrence de tels propos par les autorités soudanaises à l'égard de la République du Tchad et de son gouvernement est tout simplement inacceptable, inamicale et révèle un dessein inavoué.



Le gouvernement de la République du Tchad ne saurait tolérer cela et rappelle aux autorités soudanaises qu'il apporte toute son assistance tant sur le plan de la recherche de la paix que sur celui de l'accueil sur son territoire des milliers de frères soudanais ayant fui la guerre. À titre d'exemple : 1 371 088 personnes en déplacement forcé ; 1 675 000 demandeurs d'asile ; 456 336 nouveaux réfugiés, depuis le 05 novembre 2023.