Le Tchad face à la montée des eaux

Conséquences du Changement Climatique

Le Tchad subit également les effets du changement climatique, aggravant ainsi la fréquence et l'intensité des inondations. Cette crise souligne l'importance d'une action concertée pour améliorer la résilience des communautés et atténuer les impacts sanitaires et environnementaux.



L'engagement de l'OMS et des autorités locales est crucial pour protéger la santé des populations touchées et garantir une prise en charge adéquate.