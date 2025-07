Cameroun : apaisement dans le différend entre Congelcam et le Port Autonome de Douala

Grâce à l’intervention du ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, le différend qui opposait Congelcam, l’un des principaux importateurs de produits halieutiques du Cameroun, au Port Autonome de Douala (PAD) trouve une issue favorable. Cette médiation du ministre s’est déroulée à Yaoundé le 1er juillet 2025 dans la salle des conférences du ministère du Commerce.



Autour de la table de négociation, le ministre du Commerce a convié les principales parties prenantes de ce conflit : le directeur général délégué de la Régie du Terminal à Conteneurs (RTC) du Port Autonome de Douala, le commandant du port, le directeur de l’exploitation du port, le directeur régional de Congelcam Centre accompagné d’un collaborateur, un représentant du ministère des Transports, ainsi que les responsables des services centraux du ministère du Commerce.



Cette initiative fait suite à la saisine du président directeur général de Congelcam qui avait alerté le ministre du Commerce sur les difficultés rencontrées par son entreprise dans l’exercice de ses activités commerciales au niveau du Port de Douala. Flavien Kankeu, directeur régional de Congelcam Centre, a exposé les principales doléances de son entreprise.



« Nous avons constaté que l’on ne nous donne plus aucune priorité, alors que tout le monde sait que nous importons des denrées de première nécessité essentiellement périssables. La priorité est plutôt donnée à ceux dont les produits peuvent attendre », a-t-il déclaré lors de cette séance de travail. Cette situation génère, selon le représentant de Congelcam, des coûts supplémentaires considérables qui pèsent lourdement sur l’entreprise.



In fine, c’est le consommateur camerounais qui en fait les frais, ces dépenses additionnelles étant répercutées sur le prix de vente du poisson. L’entreprise a également formulé plusieurs autres griefs à l’encontre de la Régie du Terminal à Conteneurs du Port Autonome de Douala.



De son côté, le PAD et la Régie du Terminal à Conteneurs du Port-Bonabéri ont contesté fermement ces accusations. Ils reprochent à Congelcam le non-respect des délais de franchise établis par la réglementation portuaire en vigueur. Pour eux, l’entreprise privée viole les dispositions réglementaires qui encadrent l’activité portuaire.



Après avoir attentivement écouté les arguments des deux parties, le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Atangana a prôné la voie de la conciliation « Nous sommes tous des serviteurs de la République et nous devons tous, chacun à son niveau, contribuer au bien-être de nos compatriotes et surtout à la paix sociale », a-t-il déclaré, invitant chaque camp à « mettre un peu d’eau dans son vin » et à privilégier le dialogue et l’apaisement.



Cette approche constructive a porté ses fruits. Dans un esprit d’ouverture et républicain, les deux parties sont parvenues à identifier des solutions permettant à chacun de travailler sereinement. Elles ont même convenu de se retrouver prochainement pour mettre fin aux procédures judiciaires en cours qui les opposent.



Le ministre du Commerce a salué cette issue positive, rappelant que cette politique de dialogue s’inscrit parfaitement dans la vision du chef de l’État Paul Biya, qui a toujours prôné la concertation, notamment entre le secteur public, gardien du respect des règles, et le secteur privé, créateur de richesses.



Par ailleurs, les rapports présentés par les représentants du PAD révèlent que le Cameroun dispose d’un approvisionnement suffisant en produits de grande consommation tels que le riz, le sucre, le blé et autres denrées essentielles. Une nouvelle rassurante pour les consommateurs locaux.