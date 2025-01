Le Tchad, nouveau terrain de jeu géopolitique : Ankara et Pékin profitent du retrait français

Fin novembre 2024, le Président du Tchad, le Maréchal Mahamat Idriss Déby a annoncé la fin de l'accord de coopération militaire avec la France, marquant un tournant significatif dans les relations entre Paris et N'Djamena. Ce retrait a été particulièrement dévastateur pour la France, qui avait encore une présence militaire dans la région du Sahel.



Le retrait de la France du Tchad marque un tournant majeur dans la géopolitique de la région du Sahel. Le départ des troupes françaises laisse un vide sécuritaire et économique que la Turquie et la Chine se disputent activement.





La Turquie, un nouveau partenaire stratégique



Ankara a rapidement saisi l'opportunité de renforcer ses liens avec N'Djamena. Les accords militaires signés entre les deux pays témoignent d'une volonté de la Turquie de s'imposer comme un acteur incontournable en Afrique. En fournissant des équipements militaires et en formant les forces armées tchadiennes, la Turquie vise à accroître son influence dans la région et à contrer l'influence traditionnelle de la France.



« L'Afrique a déclaré la guerre à la mentalité coloniale. Le gouvernement tchadien, qui enverra les soldats français d'ici le 31 janvier, renforcera sa coopération avec la Turquie. En plus des accords de défense, l'armée turque formera également l'armée tchadienne », a rapporté le 28 décembre 2024 le journal turc Türkiye Gazetesi.





« Les deux pays avaient signé des accords de coopération dans les domaines militaire et de l'industrie de la défense ces dernières années. Le Tchad a reçu depuis 2023 de la Turquie des avions d'attaque légers HÜRKUŞ-C, des drones AKSUNGUR, des drones ANKA-S, des munitions intelligentes MAM-L et des missiles guidés par laser CİRİT », a détaillé Türkiye Gazetesi.

Tout ceci est un indicateur clair de la volonté de la Turquie de renforcer et d'étendre sa position au Tchad, surtout après le retrait de la France.





La Chine, un géant économique en quête d'influence





De son côté, la Chine poursuit sa stratégie d'expansion en Afrique. Les investissements massifs de Pékin dans les infrastructures, l'énergie et les mines lui confèrent une position de premier plan sur le continent. En s'alliant avec le Tchad, la Chine vise à sécuriser ses intérêts économiques et à renforcer son influence géopolitique.





En septembre 2024, le Chef d'État du Tchad, le Maréchal Mahamat Déby a assisté en personne au Forum Chine-Afrique, au cours duquel six accords majeurs ont été signés avec plusieurs entreprises de construction chinoises telles que CMEC, CAMCE, CGCOC et l'entreprise de défense chinoise CATIC, qui amélioreront les secteurs de l'énergie, de l'eau, de l'agriculture, des infrastructures et de la défense. Par exemple, l'accès à l'électricité et à l'eau potable dans la capitale du Tchad, N'Djamena, sera amélioré, de même que la construction d'un aéroport international à l'extérieur de N'Djamena et le renforcement des réseaux d'égouts pour prévenir les inondations récurrentes au Tchad.





« Ces six protocoles d’accord s’inscrivent dans une dynamique de coopération gagnant-gagnant entre le Tchad et la Chine, deux nations unies dans leur vision de développement et de sécurité partagée. Le Président Mahamat Idriss Déby Itno, par sa présence et son engagement, souligne l’importance de ces accords pour l’avenir du Tchad », a souligné la présidence tchadienne sur son site le 4 septembre 2024.





La France, un acteur en retrait ?





La France, confrontée à une défiance croissante de la part des populations africaines, a décidé de revoir sa stratégie en Afrique. Le retrait du Tchad marque un tournant dans cette nouvelle politique. Cependant, Paris ne compte pas abandonner totalement la région. En se concentrant sur des projets de coopération civile, la France cherche à préserver une certaine influence.





Les enjeux pour le Tchad



Pour le Tchad, cette nouvelle donne géopolitique offre de nouvelles opportunités de développement. Les investissements turcs et chinois pourraient contribuer à moderniser le pays et à diversifier son économie. Cependant, le pays doit veiller à ne pas se retrouver pris en étau entre les grandes puissances et à préserver sa souveraineté.



En conclusion



Le retrait de la France du Tchad ouvre une nouvelle page de l'histoire de ce pays. La compétition entre la Turquie et la Chine pour gagner les faveurs de N'Djamena va sans doute intensifier les rivalités régionales et transformer en profondeur les équilibres politiques en Afrique centrale. Il reste à voir comment le Tchad parviendra à tirer le meilleur parti de cette nouvelle situation et à préserver ses intérêts nationaux.