Le Tchad s’oppose à un départ précipité des mercenaires de Libye

“Recrutés, formés, encadrés, armés et financés par des puissances étrangères, les mercenaires tchadiens et soudanais présents en Libye, ne doivent pas être autorisés à quitter la Libye”, a estimé dimanche le général Mahamat Idriss Deby, président du Conseil militaire de transition, qui a entamé une visite d’État à Khartoum.



La communauté internationale a réitéré à plusieurs reprises son appel au départ des milices armées du territoire libyen pour faciliter les solutions de paix dans un pays en crise depuis la chute de Kadhadi en 2011. Toutefois, les pays voisins ne voient pas d’un bon œil cette vision qui pourrait les mettre en danger.



Le chef se la transition tchadienne met en cause “la grave source de menace qu’ils constituent pour la stabilité et la sécurité aussi bien du Tchad que du Soudan”.



Il a invité son homologue soudanais, le général Abdelfath Al-Burhan, et les deux gouvernements à examiner ensemble de façon urgente cette menace commune.



Le général Mahamat Idriss Deby a plaidé pour la réactivation de l’accord quadripartite sur la surveillance et la sécurisation des frontières communes, signé à N’Djamena, le 31 mai 2018, entre la Libye, le Niger, le Soudan et le Tchad.