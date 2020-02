Le Togo met en place des numéros verts pour signaler des cas suspects liés au Coronavirus

Lomé, le 27 février 2020- L’épidémie du Coronavirus se propage sur les continents, Asie et Europe en tête. Face à l’ampleur de la propagation de la maladie, le gouvernement togolais vient de mettre sur pied deux lignes vertes pour permettre à la population de signaler des cas suspects. Ces numéros verts sont : le « +228 22 22 20 73 » et « +228 91 67 42 42 ».



L’épidémie du Coronavirus qui continue de susciter des inquiétudes chez les spécialistes en santé a déjà provoqué plus de 81.000 contaminations et 2 761 morts, selon le dernier bilan communiqué le mercredi 26 février 2020 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).



A ce jour, aucun cas suspect ou avéré n’a été détecté au Togo. Cependant, le gouvernement et ses partenaires sont en alerte maximale. Plusieurs mesures sanitaires ont été prises par les autorités par le biais du ministère de la santé pour faire face à toute éventualité.



Il s’agit entre autres de la mise en place d’un centre d’isolement installé à l’Aéroport International de Lomé et sur toutes les frontières du pays, d’une cellule de veille qui fonctionne 24 h/24 et de la formation du personnel de cet aéroport pour la prise en charge des cas suspects. Le ministère de la santé a également bénéficié récemment des matériels de lutte contre la maladie offerte par l’OMS.



Pour rappel, « 70 569 » cas ont été détectés et « 2 239 » décès ont été enregistrés en Chine, pays d’où est parti le virus. En Afrique, l’Égypte et l’Algérie figurent sur la liste des pays affectés. L’épidémie, apparue en décembre en Chine s’est propagée dans quarante pays en trois mois. A noter que le Coronavirus se manifeste par une fièvre supérieure à 38°C, une toux, une fatigue inhabituelle, selon les experts.