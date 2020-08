Le Togo proroge l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 15 septembre prochain

Lomé - Face à la multiplication ces dernières semaines des cas de contaminations au Covid-19, le gouvernement a décidé à la faveur d’une nouvelle ordonnance signée le 14 août par le Chef de l’Etat, de proroger pour la seconde fois et ce jusqu’au 15 septembre 2020 inclus, l’état d’urgence sanitaire.



A cet effet, les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie du Coronavirus au Togo restent toujours en vigueur. Sont notamment concernées, les toutes dernières mesures économiques prises en faveur des acteurs économiques et des ménages, ainsi que celles d’ordre sociales existant déjà.



L’ordonnance autorise en outre le Premier ministre à prendre par décret, sur rapport du ministre de la santé et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie, les mesures nécessaires pour faire face au virus mortel.



Décrété par le Chef de l’Etat lors de son discours à la nation du 1er avril, l’état d’urgence sanitaire instauré dans un premier temps pour une durée de trois mois (avril, mai juin) et ensuite prorogé au 16 août a permis de restreindre certaines libertés des citoyens en vue de lutter contre la propagation de la maladie sur le territoire national.



En plus du couvre-feu dans le Grand Lomé puis dans la Préfecture de Tchaoudjo, les autorités avaient décidé de fermer les frontières, les églises, les écoles et tous les rassemblements ont été interdits. Depuis, certaines de ces mesures ont été levées dont le couvre-feu, la réouverture des frontières aériennes et la réouverture partielle des églises et écoles.