Le chef de l’Etat, Faure Gnassingbé va lancer la construction d’un 2ème IFAD à Barkoissi la semaine prochaine

Lomé - Le président de la République togolaise, SEM Faure E. Gnassingbé est attendu ce lundi 14 mai 2018 à Barkoissi, dans la préfecture de l’Oti pour le lancement des travaux de construction de l’Institut de Formation pour l’Agro-Développement (IFAD), dédié à l’élevage.



Cet institut sera le deuxième du genre au Togo puisque le 5 décembre dernier, le chef de l’Etat avait également procédé à la pose de la première pierre pour la construction du tout premier IFAD à Elavagnon (Est-Mono) dédié à l’aquaculture.



Une fois opérationnelle, l’IFAD de Barkoissi offrira des formations pour les métiers de l’élevage, notamment de bovins laitiers pour accompagner la mise en place d’une filière laitière, de petits ruminants, de volailles ainsi que de porcins. La construction de ce centre de formation à l’intérieur du pays traduit la volonté du chef de l’Etat d’offrir une formation de qualité à la jeunesse togolaise.



Les jeunes de la localité, mais aussi de toutes les régions du pays, seront admis à l’Institut pour bénéficier d’une formation qui leur permettra de mettre en place leurs propres exploitations. Des stages de perfectionnement seront également offerts aux adultes et aux professionnels du secteur.



Notons que la création de l’IFAD-Elevage de Barkoissi participe également au vaste projet de modernisation du secteur agricole, avec un accent mis par les autorités sur la transformation et la commercialisation des produits laitiers et de la viande.