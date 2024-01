AFRIQUE Le magazine New African révèle les 100 Africains les plus influents de 2023

Alwihda Info | Par Alwihda - 9 Janvier 2024



Le magazine New African a publié sa liste annuelle des 100 Africains les plus influents de 2023. Cette liste célèbre les réalisations et les contributions d'Africains issus de divers domaines et secteurs, qui ont un impact positif sur le continent et le monde.



La liste présente un groupe diversifié et inspirant d'hommes et de femmes qui font preuve d'excellence, d'innovation, de leadership, de résilience et de vision dans leurs domaines respectifs. Il s'agit de politiciens, d'entrepreneurs, d'industriels, d'environnementalistes, de créatifs, de scientifiques, d'éducateurs, de personnalités du monde du sport, etc.



La liste reflète également l'évolution des tendances et des priorités en Afrique, alors que le continent est confronté à de nouveaux défis et à de nouvelles opportunités dans l'ère post-pandémique. Les créateurs dominent le classement avec 31 représentants, dont le chanteur Abel Tesfaye, alias The Weekend, la cinéaste Alice Diop et l'écrivain Nana Darkoa Sekyiamah.



La deuxième catégorie ayant reçu le plus grand nombre de mentions est la section "Entreprises", avec 25 personnalités. Cette section comprenait deux mastodontes des IFD, soutenant l'approche du secteur privé en matière d'investissement : Samaila Zubairu de l'Africa Finance Corporation et le président d'Afreximbank, Benedict Oramah, sans aucun doute le géant africain de ces dernières années qui a mené la transformation de l'Afrique. L'ancien PDG d'Eskom et lanceur d’alerte qui a failli payer de sa vie, André de Ruyter, figure également sur la liste.



Le Nigeria est le pays le plus représenté sur la liste, ce qui souligne la prédominance du pays dans le secteur de la création et des affaires. William Ruto, le président du Kenya, et Bola Tinubu, le président du Nigeria, ont été les seuls chefs d'État à être présents, ainsi que le chef militaire guinéen Mamady Doumbouya. Ce dernier a fait sensation lors de l'Assemblée générale des Nations unies de cette année et semble avoir trouvé une solution à la saga minière du Simandou.



Le changement climatique étant en tête de l'ordre du jour, la liste comprend plusieurs acteurs du secteur de l'environnement, tels que James Mwangi, anciennement du groupe Dalberg, qui a créé son propre fonds de capital-risque investissant dans des entreprises liées au climat, et Elizabeth Maruma Mrema, secrétaire exécutive de la Convention des Nations unies sur la diversité biologique.



Dans le domaine des médias, nous trouvons deux leaders ivoiriens, Fabrice Sawegnon, fondateur de l'agence de communication Voodoo, et Daniel Ahaoussa, entrepreneur en série et fondateur d'un certain nombre de sites web en Afrique occidentale et centrale. Sont également présents le journaliste Alan Kasujja, le journaliste de la BBC et Branko Brkic, fondateur de Daily Maverick, sans doute le média le plus puissant d'Afrique du Sud aujourd'hui.



Dans le domaine du sport, les recordmen Faith Kipyegon et Kelvin Kiptum sont présents, ainsi que l'équipe des Springboks, sous la houlette de leur capitaine Siya Kolisi. Patrice Motsepe, président de la CAF, ami proche de Gianni Infantino, président de la FIFA, et voix de plus en plus influente dans le domaine du sport, est également présent.



Les 100 Africains les plus influents de 2023 est une édition spéciale du magazine New African, qui offre un aperçu complet et perspicace de la vie et des réalisations des personnes sélectionnées. Le magazine offre également une plateforme aux lecteurs pour apprendre de leurs histoires et s'inspirer de leurs exemples.



Liste des 100 Africains les plus influents en 2023 :



Politique et service public



William Ruto



Ibrahima Cheikh Diong



Sidi Ould Tah



Akinwumi Adesina



Ngozi Okonjo-Iweala



Bola Tinubu



Mamady Doumbouya



Ousmane Sonko



Nadia Fettah Alaoui



Tsitsi Masiyiwa



Tidjane Thiam



Entreprises



Mohamed Kande



Sim Tshabalala



Karim Beguir



Didier Acouetey



Olugbenga Agboola



Samaila Zubairu



Prof. Benedict Okey Oramah



Ralph Mupita



Ibrahim Sagna



Simon Tiemtoré



Jules Ngankam



Riham ElGizy



André de Ruyter



Aliko Dangote



Ham Serunjogi



Serge Ekué



Bahija Jallal



Coura Sène



Bernard Koné Dossongui



Hassanein Hiridjee



Shola Akinlade



James Mwangi



Pascal Agboyibor



Science et académie



Anna Adeola Makanju



Chao Tayiana Maina



Nemat Talaat Shafik



Ismahane Elouafi



Moungi Bawendi



Timnit Gebru



Environnement



James Irungu Mwangi



Ephraim Mwepya Shitima



Wanjira Mathai



Rashid Sumaila



Elizabeth Maruma Mrema



Dr Musonda Mumba



Créatif



Kaouther Ben Hania



Danai Gurira



Ncuti Gatwa



Café noir



Tyla Laura Seethal



Temilade "Tems" Openiyi



Lesley Lokko



Mulenga Kapwepwe



Alice Diop



Wanuri Kahiu



Bassem Youssef



Malenga Mulendema



Jadesola Osiberu



Editi Effiong



Ali Said Alamin Mandhry



Abel "The Weekend" Tesfaye



Pretty Yende



Julie Mehretu



Pierre Thiam



Teju Cole



Thebe Magugu



David Diop



Burna Boy



Serge Attukwei Clottey



Nana Darkoa Sekyiamah



Aïda Muluneh



Omoyemi Akerele



Mariam Issoufou Kamara



Victor Ekpuk



DJ Snake



Gandhi "Maitre Gims" Djuna



Médias



Claude Grunitzky



Chioma Nnadi



Edward Enninful



Alan Kasujja



Wode Maya



Anton Harber



Khabane "Khaby" Lame



Charity Ekezie



Moses "Oncle Mo" Kiboneka



Branko Brkic



Tomiwa Aladekomo



Marie Mbullu



Nicolas Pompigne-Mognard



Daniel Ahaoussa



Fabrice Sawegnon



Sports



Francis Ngannou



Faith Kipyegon



Les Springboks, emmenés par le capitaine Siya Kolisi



Patrice Motsepe



Kelvin Kiptum



Victor Osmihen



Biniam Girmay



Yassine Bounou





