"Le sens de notre engagement ou du fondement d’une mobilisation massive en faveur du candidat MIDI", Abdelmanane Khatab

On ne rêve pas ! Nous sommes bien au Tchad, à la veille d’une élection dont l’exemplarité en termes d’organisation, d’inclusion et de transparence se dessine. N’est-il pas rare au monde de voir un Président et son Premier ministre être en compétition pour la même élection et dans des camps opposés ! N’est-il pas aussi rare de voir des compatriotes qui se sont opposés pendant des décennies par les armes se retrouver dans la même coalition politique pour cheminer ensemble vers l’avenir !



C’est peut-être ça le début du miracle tchadien, le pays de tous les possibles. Nous devons ensemble nous battre pour pérenniser l’acquis de ces trois dernières années et plébisciter, il faut le dire l’homme qui incarne ce changement : C’est notre Candidat MIDI de la coalition POUR UN TCHAD UNI qui a regroupé 227 formations politiques y compris des ex-politico-militaires signataire de l’accord de paix de Doha. C’est ça le Tchad que nous voulons, le pays que nous devons laisser en héritage à nos enfants.



Il faut le reconnaitre, les options politiques étaient multiples. Le candidat MIDI aurait pu à son accession au pouvoir choisir l’option militaire, sûr qu’il aurait pu être, de la supériorité de ses armes. Il aurait pu tout simplement décider de fermer définitivement toute possibilité de discussion avec les politico-militaires et priver ainsi à des milliers de concitoyens cette joie de pouvoir retrouver leur pays, leurs familles après des années d’exil. Il a fait autrement. Il a préféré tendre la main à tout le monde, dialoguer. Mieux il s’est battu pour réintégrer les ex-politico-militaires dans l’administration, l’armée et leur offrir des postes de responsabilité de premier plan au gouvernement et au sein du CNT.



Il est temps maintenant, unis autour de notre candidat, de nous mobiliser pour voter massivement en sa faveur ce 6 mai 2024. Une fois la victoire acquise et le garant de la paix plébiscité ce sera le début d’une nouvelle ère, d’un autre combat, celui du l’émergence de notre cher pays entant que Nation développée. Le Tchad a un potentiel économique incommensurable. Je demeure convaincu qu’avec la garantie d’une paix durable, dont MIDI est le seul capable de nous offrir, notre pays va enfin retrouver le chemin de la croissance, nos enfants et nos femmes leur sourire, les hommes que nous sommes notre fierté légendaire. Ensemble on se mettre au travail pour garantir notre indépendance économique.



Vive MIDI, vive le Tchad éternel.



Abdelmanane Khatab

Membre de la direction nationale de campagne