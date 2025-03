POINT DE VUE Comment sortir du FCFA et signer de nouveaux accords de coopération économique avec la France ?

Alwihda Info | Par Jean Paul Ntsengue, expert juriste. - 16 Mars 2025



Candidat indépendant, déclaré à l’élection présidentielle de 2025 au Cameroun, Jean Paul Ntsengue soutient que la France doit, non seulement abolir le FCFA dans un processus négocié, mais réviser les accords existants, notamment en matière de coopération monétaire.

Il faudra préalablement que les dirigeants français prennent conscience que le monde a évolué, et que la dialectique du maitre et de l'esclave pourrait s'appliquer dans le futur, aux rapports coloniaux et néocoloniaux.



L’Afrique anciennement française en général et le Cameroun en particulier, ne veulent pas forcément entrer en guerre économique avec la France ou l’Europe. Nous voulons consolider notre place dans le concert des nations libres, en contribuant par nos richesses naturelles, au bien-être de l'humanité.



Dans mon livre "De l'internationalisation des guerres : causes et conséquences hier, aujourd'hui et demain", j'ai étudié les causes et conséquences de l'impérialisme. Le désir de domination de l'autre ne peut qu'occasionner la guerre et la désolation. Pourtant, une coopération mutuellement bénéfique est la solution pour une coexistence pacifique des peuples de notre monde.



La France a commis une erreur monumentale, au moment où elle a été obligée d’accorder l’indépendance à ses anciennes colonies. Elle a cru qu’en maintenant ces anciennes colonies sous le joug colonial, elle serait éternellement dominatrice. Elle a cru qu’en essorant ces pays à peine constitués et encore sous-développés, ceux-ci ne parviendraient jamais à avoir un niveau de conscience nationale susceptible d’impulser une révolte des peuples concernés. La France s’est trompée et il serait temps qu’elle corrige le tir. Il ne faut surtout pas qu’elle essaie de jouer au plus fort car, l’exemple des accords de compensation signés avec Haïti démontrent clairement que la France a été menteuse et meurtrière.



L’exemple de Haïti sert de leçon aux pays africains qui veulent désormais une sortie brutale et radicale du FCFA. C’est pourquoi, nous préconisons une prise de conscience des autorités françaises qui devront comprendre que le monde a changé. Avec la création des BRICS, un système monétaire parallèle brisera les monopoles occidentaux, et ouvrira la porte à de nouveaux horizons pour les pays monétairement et économiquement opprimés.



C’est pourquoi, pour préserver les liens bientôt séculaires entre la France et le Cameroun, dans un monde globalisé et interconnecté, nous pensons que la France doit abolir le FCFA dans un processus négocié. Les pays de la zone franc devront donc entrer en négociation avec la France, pour réviser les accords existants, notamment en matière de coopération monétaire.



De la même manière que nous prônons une réconciliation nationale, nous prônons une réconciliation avec la France pour une coopération juste, sans condescendance, sans désir de domination, sans objectifs d'exploitation illégitime. Toutefois, s’il y a refus de négocier, les peuples seront obligés de reprendre leurs droits en recourant aux méthodes contraignantes.







Dans la même rubrique : < > Thiaroye 44 : manifeste pour la nationalité française des descendants de tirailleurs Le Tchad en première ligne : Mahamat Idriss Deby et la lutte contre le terrorisme au Sahel Tchad : le temps de l'action Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)