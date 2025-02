Le vice-premier ministre égyptien est au Tchad

Le ministre d’État, Ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger, Dr Abdoulaye-Sabre Fadoul, a accueilli cette nuit à l’aéroport international Hassan Djamous de N’Djamena, Kamel El-Wazir, vice-Premier ministre du Développement Industriel et ministre de l’Industrie et des Transports d’Égypte.



Cette visite s’inscrit dans le cadre du Forum International sur les Infrastructures du Tchad, prévu du 18 au 20 février 2025. L’événement, placé sous le thème « Investir positivement sur les infrastructures pour désenclaver le Tchad : défis et opportunités », rassemblera des acteurs majeurs du secteur, des responsables gouvernementaux, des investisseurs ainsi que des experts venus d’horizons divers.



Ce forum vise à attirer des financements et à nouer des partenariats stratégiques afin d’accélérer le développement des infrastructures du Tchad, un levier essentiel pour renforcer son intégration régionale et dynamiser son économie.