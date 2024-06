Les États-Unis à la recherche d'une nouvelle base militaire en Afrique de l'Ouest après le retrait du Niger

« Face à cette situation, les États-Unis explorent différentes options pour reconfigurer leur présence militaire dans la région. Le général de haut rang Charles Brown s'est récemment rendu en Afrique de l'Ouest pour mener des discussions avec des partenaires potentiels. Le Tchad, qui a également connu un retrait partiel des forces françaises, apparait comme un candidat possible », a rapporté le 24 juin, Africa Initiatives.

« Il a précisé que les négociations avec de nouveaux partenaires pourraient permettre à Washington de placer une partie du potentiel militaire américain dans d’autres pays plutôt qu’au Niger. M. Brown n’a pas précisé quels étaient les pays envisagés par le Pentagone », a souligné le même journal.



Toutefois, le fonctionnaire américain a déclaré à Reuters que l’administration du président Joe Biden avait tenu des discussions préliminaires avec des pays tels que le Bénin, la Côte d’Ivoire et le Ghana.



Plusieurs facteurs motivent l'intérêt des États-Unis pour le Tchad :



Besoin de soutien militaire du Tchad : Le Tchad a subi des pertes importantes suite à l'explosion de son dépôt de munitions à N'Djamena en mai 2024. La réduction simultanée des forces françaises fragilise davantage la sécurité du pays. Les États-Unis pourraient se positionner comme un partenaire sécuritaire crucial pour combler ce vide.



Intérêts stratégiques américains : La présence militaire américaine au Tchad offre un point d'appui important pour les opérations de lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel. De plus, elle permet aux États-Unis de surveiller les mouvements dans les pays voisins comme la Libye, le Soudan et le Niger.



Négociations en cours : Des discussions préliminaires entre les États-Unis et le Tchad, ainsi que d'autres pays d'Afrique de l'Ouest comme le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Ghana, sont en cours pour explorer les possibilités de redéploiement.



Le gouvernement américain envisage d'envoyer initialement 350 soldats au Tchad, avec un potentiel d'augmentation à 500 d'ici fin 2024. En échange de ce déploiement, les États-Unis pourraient proposer une aide militaire et financière au Tchad pour compenser les pertes subies lors de l'explosion du dépôt de munitions.



La recherche d'une nouvelle base militaire par les États-Unis met en évidence leur volonté de maintenir une présence militaire importante en Afrique de l'Ouest, malgré les récents revers. Le Tchad, avec ses besoins en matière de sécurité et sa position stratégique, s'impose comme un candidat de choix pour Washington. Cependant, les négociations en cours et les conditions exactes d'un éventuel redéploiement restent à déterminer.