Les étudiants des Universités publiques du Togo sensibilisés sur le programme ERASMUS+

Lomé - La délégation de l’Union européenne au Togo a tenu le mercredi 11 décembre 2019, la première journée « ERASMUS + » à l’Université de Lomé. Cette rencontre a été présidée par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche, Prof Koffi AKPAGANA en présence de Bruno HANSES, le Chargé d’affaires de l’UE au Togo.



L’activité a été organisée en collaboration avec les Universités publiques du Togo. Elle a permis d’informer les étudiants sur les opportunités que leur offre le programme ERASMUS+. La commémoration de cette journée vise à promouvoir au Togo, le programme ERASMUS+ qui profite chaque année à des milliers d'étudiants, d'apprentis, de doctorants et d'enseignants à travers le monde.



Elle a été marquée par un forum-débat axé sur le thème : « ERASMUS+, tremplin pour des universités togolaises plus performantes ». C’était l'occasion pour les premiers responsables des Universités publiques, de sensibiliser et d’informer les étudiants sur les opportunités de poursuivre leurs études supérieures en Europe grâce à ERASMUS+. Le programme ERASMUS+ se veut un partenariat gagnant-gagnant entre l’UE et ses pays partenaires, dont le Togo.



Pour la 2e Vice-présidente de l’Université de Lomé, Kafui KPEGBA, ce programme est un tremplin pour parvenir à des Universités togolaises plus performantes. « Une université performante se mesure à l'aune de sa coopération. Entre autres, la coopération internationale au niveau régional, sous régional et international. Cette coopération concerne toutes les catégories de personnes qui font la communauté universitaire. Et à travers ce type de partenariat, les enseignants sortent pour aller faire des recherches et profiter des installations et laboratoires qui n’existent pas chez nous », a déclaré Kafui KPEGBA.



La responsable de l’UL explique que c’est cet accompagnement qu’offre le programme ERASMUS+. Le programme qui couvre la période 2014-2020 a favorisé une trentaine d'échanges d'enseignants et d'étudiants entre le Togo et les Universités européennes.



A l’issue du forum-débat, le « Carrefour de l'Europe » a été inauguré au niveau de l'Auditorium de l'UL. Il s'agit d'un monument symbolisant l'attachement partagé des Universités publiques togolaises et de l'UE pour le savoir, l'ouverture et la coopération dans le cadre du programme ERASMUS+.