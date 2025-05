Libye : Déclaration de l'Union Africaine sur les récents événements à Tripoli

Le Président de la Commission s'est félicité de l'instauration d'un cessez-le-feu et du retour à un calme précaire dans la capitale libyenne. Il a cependant exhorté toutes les parties impliquées à faire preuve de retenue et à s'abstenir de toute action ou déclaration qui pourrait exacerber la fragilité de la situation sécuritaire actuelle.





Soulignant l'impératif de la démilitarisation de Tripoli, il a apporté son soutien aux initiatives visant à rétablir l'ordre civil et à garantir le respect des droits fondamentaux, notamment les droits de réunion pacifique et de liberté d'expression, conformément aux normes du droit international.





Monsieur Mahmoud Ali Youssouf a appelé à la responsabilité nationale et à un engagement sincère dans un processus politique inclusif et global. L'objectif est de mettre un terme à la longue phase de transition que traverse la Libye et de parvenir à une paix et à un développement durables pour le pays.





Dans sa déclaration, le Président de la Commission a réaffirmé le soutien indéfectible de l'Union africaine à la Libye et a exhorté toutes les parties prenantes à s'engager pleinement en faveur de la charte de réconciliation nationale, qui avait été signée à Addis-Abeba en février 2025.