Mahamat Abakar Issa : La rédaction du journal condamne l'interpellation de son directeur de publication

Le rédacteur en chef de la section française du journal bilingue Al-Chahed (Le Temoin), Yo-Hounkilam Jule Daniel, a fait ce soir, mercredi 24 janvier 2018, un point de presse à la Maison des Médias du Tchad.



Il informe l'opinion nationale et internationale de l'arrestation de son directeur de publication, Dr Mahamat Abakar Issa, ce mardi 23 janvier 2018 alors qu’il se présentait à une convocation de la police judiciaire.



La rédaction dudit journal indique que l'interpellation de son directeur de publication fait suite à la publication d'un article intitulé « dialogue entre le président Soudanais Oumar Hassan El-Béchir et son homologue Turc, Erdogan ».



Dans ce dialogue entre les deux présidents cités ci-haut, il a été révélé que le président soudanais aurait conseillé à son homologue turc de ne pas investir au Tchad pour cause d'instabilité socio-politique imminente.



Le rédacteur en chef de la section française du journal bilingue (Le Temoin), Yo-Hounkilam Jules Daniel condamne l'arrestation arbitraire et injuste du directeur. Il demande purement et simplement sa libération sans conditions.



Par ailleurs, il informe que depuis l'arrestation, le directeur de publication du journal hebdomadaire bilingue « Al-Chahed », Dr. Mahamat Abakar Issa n'est plus accessible en prison. « Une plainte a été déposée le lundi 22 dernier, par la coordination de la police judiciaire contre le directeur, soit disant sur instruction du procureur de la république. Ce mardi, le directeur et ses deux rédacteurs en chef se sont rendus à la coordination de la Police judiciaire pour écouter le motif de la convocation », en vain, explique le rédacteur en chef de la section française du journal bilingue Al-Chahed (Le Temoin), Yo-Hounkilam Jule Daniel.