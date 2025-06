Tchad : à Sarh, une révolution verte de proximité s’organise dans les quartiers

Face à l’urgence environnementale urbaine, la ville de Sarh lance une initiative sans précédent : l’installation officielle des 30 comités locaux d’assainissement, couvrant l’ensemble des six arrondissements de la commune s'est déroulée ce 18 juin 2025 à la mairie de Sarh. Cette action forte ouvre une nouvelle ère dans la gouvernance citoyenne de l’environnement.



Chaque comité, composé de 17 membres, incarne une sentinelle locale en matière de salubrité. Le dispositif inclut un bureau de 10 personnes, un conseiller représentant la chefferie du quartier, ainsi que 6 volontaires reconnus pour leur sens du devoir communautaire.



Leur mission est claire : mobiliser, sensibiliser et coordonner les efforts des habitants, pour maintenir un cadre de vie propre et sain. Lors de la cérémonie de lancement, le maire de Sarh, Mahamat Boka Ramadane, a délivré un message fort : « Une ville propre est l’affaire de tous. Sarh ne peut briller que si chacun y met du sien. »



Pour appuyer cette vision, la municipalité a annoncé le lancement d’un concours inédit des cinq quartiers les plus propres, doté de prix allant de 500 000 à 750 000 FCFA. Cette compétition vise à insuffler un esprit d’émulation positive entre les communautés, tout en récompensant les efforts collectifs. Plus qu’un programme d’assainissement, cette stratégie traduit une volonté de transformation sociale.



Il s’agit de promouvoir une nouvelle culture du civisme, où chaque habitant devient acteur de la propreté de son environnement immédiat. La municipalité mise ainsi sur la proximité des comités pour créer un lien direct avec les citoyens et renforcer le sentiment d’appartenance.



L’objectif est ambitieux : faire de Sarh un modèle de gestion communautaire de l’hygiène urbaine, où chaque rue, chaque foyer, chaque jeune contribue à réhabiliter l’espace public.