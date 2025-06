Tchad : à N’Djamena, les déchets plastiques sont un potentiel inexploité

Dans la capitale tchadienne, la gestion des déchets plastiques reste une problématique. Ils sont toujours éparpillés un peu partout dans les différents quartiers de la ville, que ce soit dans les rues et les caniveaux. Ceci n'est pas sans conséquence sur l'environnement, sur la propreté de la ville et la santé de la population.



Malgré les efforts de certaines entreprises dans la valorisation de ces déchets plastiques, leurs initiatives se heurtent à plus difficultés. L'urgence est l'implication des communes dans la transformation des déchets plastiques. Selon les dernières statistiques, la ville de Ndjamena produit plus de 1.200 tonnes d'ordures par jour, ce qui constitue une opportunité.



Toutefois, ces derniers temps, certains entrepreneurs ont investi dans valorisation des déchets plastiques, les uns sont dans la transformation de ces déchets en pavés, seaux, bassines à laver, récipients pour faire ablution et objets de décoration. Tandis que d’autres les exportent, notamment vers le Nigeria.



Malheureusement, le secteur est bourré de défis, notamment techniques, le problème de collecte, car plusieurs ménages mélangent les déchets plastiques avec les autres, manque de machines pour broyer ces déchets. Une situation qui empêche les entreprises de faire des progrès dans la valorisation de ces déchets.



C'est pourquoi l'intervention des autorités communales s'avère nécessaire, du moment où la politique du "zéro déchet" fait partie du programme des différentes communes de la capitale. Il faut mettre la main à la pâte, par exemple la transformation de ces déchets plastiques en pavés peut servir à embellir certains espaces de la capitale.



Il est évident que les autorités comprennent que les déchets plastiques sont plutôt une opportunité qu'un défi. Les traiter et les recycler est donc bénéfique, ceci permet de créer de l'emploi aux jeunes, de collecter pour la transformation. Ils permettent de réduire les maladies liées aux déchets plastiques. Une bonne politique et de moyens financiers suffisent de changer son environnement.