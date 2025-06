Tchad : L’OTAC appelle à la justice et à la prévention après le drame d’Arounga

Dans un communiqué officiel signé par le Coordinateur National, Chagle No, et son adjoint Ngarassal Saham Jacques, l’OTAC condamne fermement ces violences et appelle les autorités compétentes à ouvrir une enquête rigoureuse, impartiale et transparente afin d’identifier les auteurs et de garantir que justice soit rendue aux victimes et à leurs familles.



L'organisation souligne que la recrudescence des conflits intercommunautaires, particulièrement fréquente à l’approche des campagnes agricoles, exige une réponse structurée. Elle plaide en faveur de la mise en place urgente de mécanismes de prévention des conflits, d’alerte précoce et de médiation pour assurer une protection durable des populations rurales.



L’OTAC réitère son engagement à collaborer étroitement avec les acteurs locaux et les partenaires internationaux dans la promotion de la transparence, de la justice, et de la sauvegarde des droits fondamentaux des citoyens. Elle exhorte également les autorités à prendre rapidement des mesures concrètes et ciblées pour renforcer la sécurité, consolider la cohésion sociale et prévenir l’instabilité dans la région du Ouaddaï.



En guise de conclusion, l’OTAC exprime sa solidarité à l’égard des familles endeuillées, souhaite un prompt rétablissement aux blessés, et lance un appel à une mobilisation collective pour empêcher la répétition de telles tragédies à l’avenir.