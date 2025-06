Tchad : Passation de service au sein du Collectif des médecins en attente d'intégration

Le Dr Mahamat Brahim Rahab, porte-parole du bureau sortant, a salué et félicité chaleureusement l’ensemble des membres de son équipe pour le travail colossal accompli durant leur mandat. Il a souligné qu’en dépit d’un contexte difficile, le collectif a su porter haut la voix des médecins en attente d’intégration, à travers des actions de sensibilisation, de mobilisation et de plaidoyer, contribuant ainsi à faire avancer leur cause.



S’adressant au nouveau bureau, il a formulé des vœux de plein succès face aux lourdes responsabilités désormais confiées. Il a rappelé que le défi demeure immense : faire aboutir dans les plus brefs délais le processus d’intégration des médecins, afin que chacun puisse exercer son métier dans la dignité, au service de la population. Il a également insisté sur la nécessité de rester unis, solidaires et mobilisés.



De son côté, le Dr Yahkaldang Boris, président entrant, a déclaré dans son discours que "le combat n’est pas terminé", précisant qu’environ 400 médecins sont encore en attente d’intégration. Il a affirmé que le nouveau bureau aura pour mission de transformer l’espoir en action, la mobilisation en résultats. Il a insisté sur le fait que les membres du bureau ne sont pas là pour "occuper des postes", mais pour défendre une cause juste : celle des jeunes médecins formés et compétents, prêts à servir le pays. Il a conclu en annonçant que leur mandat sera structuré autour d’engagements concrets, concourant vers l’objectif principal : l’intégration effective de tous les médecins concernés.