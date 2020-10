Mali : 25 ministres dans le premier gouvernement de transition

Le président de la transition du Mali, Bah N'Daw, a signé lundi un décret de nomination des membres du Gouvernement.



Le gouvernement du premier ministre Moctar Ouane comprend quatre officiers. Ils occupent les portefeuilles de la défense, de l'administration du territoire, de la sécurité et de la réconciliation nationale.



le gouvernement est composé comme suit :



1. Ministre de la Défense et des anciens Combattants : Col Sadio Camara

2. Ministre de la Justice, garde des Sceaux : Mohamed Sida Dicko

3. Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation : Lt Col Abdoulaye Maiga

4. Ministre de la Sécurité et de la Protection civile : Col Modibo Koné

5. Ministre la Réconciliation nationale : Col Major Ismaël Wagué

6. Ministre de la refondation de l’Etat chargé des relations avec les institutions : M. Mohamed Coulibaly

7. Ministre des transports et des infrastructures : M. Makan Fily Dabo

8. Ministre des affaires étrangères et de la Coopération internationale : M. Zeyni Moulaye

9. Ministre de l’économie et des Finances : M. Alfousseyni Sanou

10. Ministre des affaires foncières, de l’urbanisme et de l’habitat : M. Dionké Diarra

11. Ministre de l’industrie, du commerce et de la promotion des investissements : M. Arouna Niang

12. Ministre de la communication et de l’économie numérique : Dr Hamadoun Touré

13. Ministre de la culture, de l’artisanat et du tourisme : Mme Kadiatou Konaré

14. Ministre de l’éducation nationale : Pr Doulaye Konaté

15. Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique : Pr Amadou Keïta

16. Ministre de la santé et du développement social : Dr Fanta Siby

17. Ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche : M. Mahmoud Ould Mohamed

18. Ministre des Maliens de l’extérieur et de l’intégration africaine : Al Hamdou Ag Ilène

19. Ministre du Travail et de la Fonction publique - PPG: Me Harouna Mahamadou Touréh

20. Ministre de l’emploi et de la formation professionnelle : M. Mohamed Salia Touré

21. Ministre de l’environnement, de l’assainissement et du développement durable : Mme Bernadette Keïta

22. Ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille : Mme Bintou Founé Samaké

23. Ministre des Mines, de l’Energie et l’eau : M. Lamine Seydou Traoré

24. Ministre de la Jeunesse et des Sports : M. Moussa Ag Attaher

25. Ministre des Affaires religieuses et du Culte : Dr Mahamadou Koné.