Mali - Attaque terroriste à Gao : Un obus explose près de l'aéroport, sans faire de victimes

Selon les Forces Armées Maliennes (FAMa), un obus a explosé près de la piste de l'aéroport civil. Cela a provoqué un incendie d'herbes sèches qui a rapidement été maîtrisé par la protection civile présente sur les lieux. Un autre impact a également été signalé dans le quartier Château et les dégâts sont actuellement en cours d'évaluation.



Face à cette attaque, les forces aériennes maliennes ont réagi en effectuant deux frappes ciblées. La première opération a eu lieu dans le village d'Amasrakad, situé à 125 km au nord-est de Gao, tandis que la seconde s'est déroulée à 90 km au sud d'Amasine. Ces frappes ont permis de neutraliser plusieurs terroristes et de détruire une importante quantité de matériel de guerre et de matériel roulant utilisés par ces individus dangereux.



Cette réponse rapide et efficace des forces armées maliennes témoigne une fois encore de leur engagement sans faille dans la lutte contre le terrorisme dans la région. Malgré cette attaque perpétrée par des groupes terroristes, il est essentiel que nous continuions à soutenir le Mali dans ses efforts pour assurer sa sécurité intérieure.



La population civile doit rester vigilante et faire preuve d'une grande résilience face aux menaces terroristes persistantes. Il est crucial pour les autorités maliennes ainsi que pour la communauté internationale d'unir leurs forces afin d'éliminer définitivement ce fléau qui entrave le développement économique et social du pays.