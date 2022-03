Mali - G5 Sahel : le général Oumar Bikimo a rencontré le chef d’état-major des armées

La rencontre entre le staff du G5-Sahel et l’état-major des armées du Mali, visait à faire les points des opérations mais aussi à coordonner des travaux de synergie, informe l'armée malienne.



Selon le commandant de la force du G5 Sahel, l'officier tchadien Oumar Bikimo, plusieurs actions ont été menées dans lutte contre le trafic humain et des stupéfiants. D'après lui, la force évolue dans le sens positif à travers des opérations qui font des résultats.



"Ces rencontres de routine permettent aux forces membres du G5-Sahel d’être au même niveau d’information et d’agir en synergie en matière de sécurisation des personnes et de leurs biens", indique l'état-major des armées du Mali.



La Force G5-Sahel est une force dédiée à la sécurité des États de la région.