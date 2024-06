Mali : La CPI lance un mandat d’arrêt contre Iyad Ag Ghaly

Ce mandat d’arrêt avait été émis sous scellé par la CPI en 2017. Iyad Ag Ghaly, présenté comme le chef d'Ansar Dine, un groupe extrémiste affilié à Al-Qaïda qui contrôlait le nord du Mali à cette époque, est également connu sous le nom d'Abou Fadl.



Il est accusé de viol, d'esclavage sexuel et de persécution de femmes et de filles pour des raisons liées au genre.



De plus, il est soupçonné d'être responsable de l'attaque d'une base militaire ayant causé la mort de 40 soldats maliens, qui ne participaient pas aux hostilités.



Le bureau du procureur de la CPI affirme que la levée des scellés sur le mandat d’arrêt contre Iyad Ag Ghaly "reflète les efforts continus du Bureau pour rendre justice aux victimes de crimes commis au Mali depuis 2012".



La localisation de l'accusé reste inconnue et la Cour pénale internationale n’a pas divulgué d’informations à ce sujet.



Ce développement intervient alors que le verdict d’Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, considéré comme un membre clé du groupe extrémiste Ansar Dine, est attendu le 26 juin.



En 2016, un autre membre d'Ansar Dine, Ahmad Al Faqi Al Mahdi, avait été reconnu coupable par la Cour et condamné à neuf ans de prison pour la destruction de neuf mausolées et d'une porte de mosquée à Tombouctou en 2012.