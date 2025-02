Mali : accrochages entre l’armée et des groupes terroristes dans la région de Gao

L’Etat-major général des Armées du Mali informe l'opinion qu'une série d'accrochages entre des patrouilles Forces armées maliennes (FAMa) de sécurisation et de stabilisation du territoire, et des groupes armés terroristes, ont eu lieu dans le secteur du Telemsi à l'Ouest de Aguel Hoc et au Nord-Ouest de Anefis, région de Gao, le 16 février 2025.



Le bilan provisoire fait état de 04 blessés, côté ami, et de 07 terroristes neutralisés, un pick-up, plusieurs armes et une énorme quantité de munitions récupérés, côté terroriste.



Par ailleurs, le 17 février 2025 aux environs de 03heures 30, des frappes aériennes ont visé un groupe de terroristes en renfort dans la zone des affrontements, détruisant un pick-up et neutralisant ses occupants.



Le groupe neutralisé était longuement recherché pour ses responsabilités dans les restrictions de liberté de mouvements des commerçants et transporteurs, de braquages et d'impositions de taxes le long des axes. L'Etat-major général des Armées rassure que le démantèlement des réseaux terroristes et mafieux continue.