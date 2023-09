Mali : deux attaques terroristes font au moins 64 morts, un deuil national décrété

Deux attaques terroristes dans le nord-est du Mali ont entraîné la perte tragique de la vie de 49 civils et 15 militaires, selon un rapport de Reuters citant des sources gouvernementales.



Les cibles de ces attaques étaient un camp militaire et un bateau naviguant sur une rivière, selon les autorités. Une réponse rapide a permis de neutraliser environ cinquante terroristes impliqués dans ces attaques.



Face à cette tragédie, le gouvernement malien a déclaré un deuil national de trois jours en signe de deuil et de solidarité envers les victimes de ces actes violents.