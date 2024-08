Mali : le président de la Transition reçoit cinq nouveaux ambassadeurs du Mali

Le 26 août 2024, le président de la Transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, chef de l’État, a accordé une audience à cinq nouveaux ambassadeurs du Mali. Au cours de cette rencontre, le chef de l'État leur a prodigué des orientations et formulé des conseils pour le bon déroulement de leur mission diplomatique.



Les diplomates nommés sont :

- Le général de division Didier Dacko, nouvel ambassadeur du Mali auprès du Japon.

- Mme Nina Wallet Intallou, ambassadeur du Mali en République du Gabon.

- M. Bakary Doumbia, ambassadeur du Mali en République islamique de Mauritanie.

- M. Boubacar Biro Diallo, nouvel ambassadeur du Mali en République du Sénégal.

- Mme Safiatou Traore, représentante diplomatique du Mali à Cuba.



À leur sortie d’audience, les nouveaux ambassadeurs se sont dits honorés et ravis d’avoir été reçus par le président de la Transition.



Ils ont exprimé leur profonde gratitude pour la confiance renouvelée placée en eux, et se sont engagés à œuvrer avec détermination pour renforcer la coopération bilatérale entre le Mali et leurs pays d’accueil respectifs, tout en relevant les défis qui se présenteront.



Enfin, ils ont également réaffirmé leur engagement à défendre les intérêts du Mali dans leurs missions diplomatiques.