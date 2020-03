Mali : mystérieux enlèvement du chef de file de l'opposition

Le chef de file de l'opposition malienne et candidat aux législatives, Soumaïla Cissé, a disparu depuis mercredi après-midi, a annoncé son parti, l'Union pour la République et la Démocratie (URD). La nouvelle a été confirmée par le Gouvernement qui a mobilisé les forces de sécurité pour retrouver la trace de la délégation de Soumaïla Cissé qui était en campagne.



Il s'agit d'un "enlèvement", selon le Gouvernement et son parti.



Le ministre de la Communication, Yaya Sangaré, a expliqué que le chef de file de l'opposition et sa délégation, en campagne pour les élections législatives dans la circonscription électorale de Niafunké, sont portés disparus depuis mercredi, entre les localités de Saraféré et Koumaïra.



"Toutes les dispositions sont prises pour retrouver les personnalités portées disparues et les ramener à leurs familles", précise le Gouvernement.



Certaines sources évoquent une prise en otage par des hommes armés. Le corps de son garde du corps a été retrouvé, tandis que deux membres de sa délégation sont blessés.