Mali : ouverture d'une enquête sur une présumée implication de l’Ukraine dans des attaques terroristes

Dans un communiqué de presse rendu public le 06 août 2024, le Procureur de la République du Pôle Judiciaire Spécialisé de Lutte contre le Terrorisme et la Criminalité Transnationale Organisée du Mali, informe de l’ouverture d'une enquête, en vue de faire la lumière sur les présumés faits d'actes de terrorisme, de complicité d'actes de terrorisme et de financement du terrorisme.



Cette décision intervient à la suite des affirmations du porte-parole de l'agence ukrainienne de renseignement militaire, soutenant l'implication de son pays, dans une attaque de groupes armés terroristes à Tinzawatene, au Mali.



« Le Procureur de la République du Pôle Judiciaire Spécialisé de Lutte contre le Terrorisme et la Criminalité Transnationale Organisée communiquera en temps opportun sur l'évolution et l'issue de cette enquête », conclut le communiqué.