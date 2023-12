Mali : une attaque terroriste fait onze morts au Sud- Est de Léré

Dans le cadre des opérations de lutte contre les groupes armés terroristes, ce lundi 18 décembre 2023, les Forces armées maliennes ont mené une reconnaissance offensive dans le secteur de Gathié Lomou, à 45 km au Sud- Est de Léré.



Le bilan fait état de onze terroristes neutralisés, ainsi que de douze motos, un véhicule Hilux et plusieurs armes et radios talkies récupérés par les Forces armées maliennes.



Le chef d’Etat-major général des Armées rassure la population de la poursuite des opérations de sécurisation de l’ensemble du territoire et appelle la population au calme et à la sérénité.