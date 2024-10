Mali : une embuscade terroriste déjouée dans la région de Ségou

Le chef d'État-major général des Armées du Mali informe l'opinion que le 09 octobre 2024, aux environs de 11 heures, les Forces armées maliennes (FAMa) ont déjoué une embuscade terroriste au sud-ouest de Saye, dans la région de Ségou.



La réaction foudroyante des FAMa et le ratissage du secteur qui s'en est suivi, a fait quelques blessés légers chez les Forces armées nationales.



Du côté terroriste, le bilan lourd s'élève à plusieurs assaillants neutralisés et la récupération d’une quantité importante de matériels de guerre, et de moyens logistiques dont six PM, deux PMK, un mitrailleuse 12,7 mm, des chargeurs, des grenades, des moyens de communication, des médicaments et plus de 30 motos.



A la suite de ce malheureux événement, le chef d'État-major général des Armées du Mali souhaite un prompt rétablissement aux blessés et rassure que la recherche et la neutralisation des terroristes se poursuivent.