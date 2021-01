Marché financier : La BDEAC lève près 107 milliards de FCFA en zone CEMAC

Partenaire de référence pour le développement humain et l’intégration régionale, la Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC), a émis du 21 au 29 décembre 2020 sur le marché financier sous régional, une opération d’emprunt obligataire par appel public à l’épargne (APE) pour un montant 100 milliards FCFA. Les fonds mobilisés serviront à financer les projets des secteurs privé et public avec les ressources adaptées en termes de maturité, de différé et de taux.

En outre, ils permettront de financer la mise en œuvre des projets intégrateurs prioritaires du Programme Economique Régional de la CEMAC, en monnaie locale. Au nombre des secteurs qui seront impactés, mentionnons ceux de l’éducation, du service et tourisme, de l’agro-industrie, de l’agro-pastoral, des finances, de la santé, du transport, de l’énergie, des télécommunications, de l’eau et de l’assainissement.



A ce sujet, le président de la BDEAC, Fortunato-Ofa Mbo Nchama, a tenu une conférence de presse ce mardi 05 janvier 2021 au siège de la Banque à Brazzaville pour porter à la connaissance de l’opinion publique les résultats de ladite opération. En effet, cet emprunt obligataire « BDEAC 5,45% NET 2020-2027 », ayant remporté un vif succès auprès de la communauté des investisseurs des pays de la CEMAC a permis de lever 106 791 920 000 FCFA, soit une réalisation de 106,8% répartie ainsi qu’il suit : banques : FCFA 88 000 000 000 soit 82,4% ; compagnies d’assurances : 8 275 000 000 FCFA soit 7,7% ; établissement de Microfinance : 998 100 000 FCFA soit 0,9% ; ASSET managers : 2 010 000 000 FCFA soit 1,9% ; autres personnes morales : 1 500 150 000 FCFA soit 1,4% ; personnes physiques : 6 008 670 000 FCFA soit 5,6%. Cette levée de fonds sur marché financier local permettra de réduire le recours aux ressources du marché international et réduire par la même occasion le transfert des devises occasionnées par le remboursement des emprunts extérieurs.



Fortunato-Ofa Mbo Nchama s’est dit satisfai de cette opération qui met en évidence la confiance placée par les investisseurs à ce bel instrument du financement du développement de l’Afrique centrale qu’est la BDEAC. Il a félicité le consortium des sociétés de bourse, le syndicat de placement ainsi que la communauté des investisseurs pour leur mobilisation ayant conduit au succès de cet emprunt obligataire organisé en si peu de temps. Il est également revenu sur l’opportunité qu’offre cette opération à la communauté des investisseurs, notamment l’engrangement des plus-values tout en contribuant au développement de nos économies.