Maroc : inauguration du bazar de Bienfaisance par le cercle diplomatique en faveur des démunis

La princesse royale du Maroc, Lalla Meryem, a présidé, dimanche 3 décembre 2017, au Théâtre National Mohammed V à Rabat, la cérémonie d’inauguration du Bazar de Bienfaisance du Cercle Diplomatique, placé sous l’auspice du Roi Mohammed VI.



Le Bazar de Bienfaisance qui compte environ 40 enfants âgés de 8 à 16 ans, est une occasion annuelle organisée par le cercle diplomatique au Maroc pour célébrer l’amitié et la solidarité constituant un moyen important pour soutenir les ONG marocaines qui œuvrent dans le domaine de l’éducation, de la santé et du développement des femmes en milieu rural.



Plus de 30 pays participent à cette édition par l’entremise de leurs ambassades qui exposent une grande variété de produits en provenance de chaque région du monde et qui sont proposés à la vente dans les divers stands avec l’amicale marocaine des conjoints des ambassadeurs et la fondation diplomatique comme invités d’honneur de cette édition.



Le Bazar est l’activité du cercle diplomatique dont les membres sont les conjoints des représentations diplomatiques et des organisations internationales accréditées qui permet d’aider les plus vulnérables et les plus démunis, tout en cultivant les valeurs de fraternité, de solidarité et de générosité dans un climat de compréhension mutuelle et de respect entre les cultures et les religions.



La présidente du cercle diplomatique et épouse de l’ambassadeur d’Hongrie à Rabat, Mme. Sylvia Tomler Visihanyo a exprimé sa profonde gratitude à son altesse royale pour cette aide conséquente qui permet de soutenir les femmes et les enfants défavorisés.



Elle a souligné que le Bazar regroupe un grand nombre de pays, d’organisations et d’associations qui représentent des cultures, des histoires et des religions différentes, qui œuvrent pour une seule cause en vue de venir en aide aux femmes et enfants démunis.



La visite de la princesse du Maroc, Lalla Meryem dans différents stands de Bazar de bienfaisance lui a permis de se rendre à l’évidence de la diversité culturelle du monde à travers une grande variété de produits artisanaux et du terroir appartenant à plusieurs pays provenant de quatre points cardinaux.